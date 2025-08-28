लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत-दुबई इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

इंजन में तकनीकी खराबी, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

सूरत। सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-1507 को शनिवार को उस समय अहमदाबाद में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी, जब विमान के इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। विमान में 150 से अधिक यात्री सवार थे। पायलट की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से सभी यात्रियों की जान सुरक्षित बचाई जा सकी।

जानकारी के अनुसार, विमान सूरत से उड़ान भरने के बाद दुबई की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान इंजन में खराबी का संकेत मिला। पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क साधा और सुरक्षा कारणों से विमान को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारने का निर्णय लिया।

विमान में गड़बड़ी की खबर मिलते ही यात्रियों में दहशत फैल गई, लेकिन पायलट ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए विमान को सुरक्षित उतार लिया। अहमदाबाद पहुंचते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से इस घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ।

अहमदाबाद में उतरने के बाद इंडिगो का तकनीकी दल मौके पर पहुंचा और इंजन की विस्तृत जांच शुरू की। यात्रियों को दुबई भेजने के लिए इंडिगो ने वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की। बाद में सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से दुबई के लिए रवाना किया गया।

