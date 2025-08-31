लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : दादी प्रकाशमणिजी की पुण्य स्मृति और विश्व बंधुत्व दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित

ब्रह्माकुमारी पासोदरा सेवा केंद्र के शिविर में 36 यूनिट रक्त एकत्रित, रक्तदान-नेत्रदान-देहदान के प्रति जागरूकता का संदेश

 ब्रह्माकुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणिजी की पुण्य स्मृति और विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर ब्रह्माकुमारी विद्यालय, पासोदरा सेवा केंद्र की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 36 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

इस अवसर पर लोक दृष्टि नेत्र बैंक एवं रेड क्रॉस ब्लड डोनेशन सेंटर के चेयरमैन डॉ. प्रफुलभाई शिरोया, अंजनी क्लिनिक के डॉ. विजय भाई, गुजरात स्टेट योगा बोर्ड (दक्षिण गुजरात ज़ोन-4) के योगा क्लास इंस्पेक्टर एवं को-ऑर्डिनेटर नवनीतभाई, पासोदरा गांव के अग्रणी विपुलभाई पटेल, विश्व सर्जन हार संगठन के संस्थापक एवं अध्यक्ष दीपकभाई देवारिया तथा डेवलपर्स हितेशभाई विशेष रूप से उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि डॉ. प्रफुलभाई शिरोया ने रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान और देहदान को समाज सेवा का महत्वपूर्ण कार्य बताते हुए उपस्थित रक्तदाताओं और ब्रह्माकुमारी संस्थान के भाई-बहनों को प्रोत्साहित किया। ब्रह्माकुमारी हेमाबेन ने भी प्रेरणादायक संदेश देते हुए रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताया।

कार्यक्रम का सफल संचालन पासोदरा सेवा केंद्र की टीम द्वारा किया गया। वर्षा के मौसम के बावजूद ब्रह्माकुमारी हेमाबेन, निकिता बहन और संस्थान के अन्य सदस्यों के सहयोग से 36 यूनिट रक्त एकत्रित कर इसे समाज सेवा को समर्पित किया गया।

