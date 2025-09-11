सूरत : प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर फोस्टा का भव्य आयोजन

सूरत। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में, सूरत के कपड़ा व्यापारियों का प्रमुख संगठन 'फोस्टा' (FOSTTA), विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट-1 में एक भव्य आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' के संकल्प को साकार करना है।

इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। फोस्टा द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

रक्तदान शिविर: फोस्टा, तेरापंथ युवक परिषद् के साथ मिलकर 9 कपड़ा बाजारों में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन करेगा, जिसमें हजारों यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कैंसर और स्वास्थ्य जांच शिविर: मारवाड़ी युवा मंच और रोटरी क्लब के सहयोग से ₹3 करोड़ की लागत वाली एक विशेष कैंसर डिटेक्शन वैन के माध्यम से स्तन कैंसर और अन्य कैंसर की निशुल्क जांच की जाएगी।

इसके अलावा, नाक, कान, गला और आंखों की जांच का भी शिविर लगेगा।निशुल्क स्वास्थ्य जांच: सेवा हॉस्पिटल के सहयोग से बीपी, शुगर, ब्लड ग्रुप, वजन और ऊंचाई की निशुल्क जांच की जाएगी।

सरकारी योजनाओं पर जागरूकता: ई-श्रम कार्ड और आयुष्मान कार्ड के लिए हेल्पडेस्क लगाकर जरूरतमंद लोगों को इन योजनाओं का लाभ उठाने में मदद की जाएगी।

लिवर जांच: मुंबई के नानावटी मैक्स हॉस्पिटल के विशेषज्ञ फैटी लिवर की निशुल्क जांच करेंगे, जिसकी फीस काफी महंगी होती है।

साइबर अपराध पर पुस्तिका: 'साइबर अपराध सूचना पुस्तिका' का विमोचन किया जाएगा, जिसमें साइबर धोखाधड़ी से बचने के तरीकों की जानकारी दी गई है।

इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण 'वोकल फॉर लोकल' अभियान होगा। सभी 240 कपड़ा बाजारों के 70,000 व्यापारी एक साथ जूम मीटिंग और बड़ी स्क्रीन के माध्यम से जुड़ेंगे। वे अपने हाथों में तिरंगा और बैनर लेकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देंगे और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लेंगे। इस अभियान की शुरुआत भारतीय ब्रांड की घड़ी पहनकर की जाएगी।