सूरत : प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद (ABTYP) के तत्वावधान में तेरापंथ युवक परिषद उधना आगामी 17 सितंबर 2025 को मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव आयोजित करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर आयोजित इस अभियान का लक्ष्य एक ही दिन में तीन लाख यूनिट रक्त संग्रहित कर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना है।

इस महाअभियान के प्रचार-प्रसार और जनजागृति हेतु रविवार को उधना में विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली भेस्तान से प्रारंभ होकर पांडेसरा मेन रोड, दक्षेश्वर मंदिर, शुभ रेजिडेंसी, हरीनगर, आचार्य तुलसी सर्किल, झांसी की रानी गार्डन होते हुए चंदनवन सोसायटी, महावीर भवन से होते हुए तेरापंथ भवन पहुंची, जहां यह जनजागृति सभा में परिवर्तित हुई।

सभा में गुजरात विधानसभा के उधना विस्तार से विधायक मनुभाई पटेल, पूर्व पार्षद मूलजी भाई ठक्कर, तेरापंथ सभा, महिला मंडल, अणुव्रत समिति, टीपीएफ तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय समाजजन उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में विधायक मनुभाई पटेल ने कहा कि भारत के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित इस मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव को सरकार और भाजपा का पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि इसे सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा।

इस अवसर पर ABTYP के MBDD राष्ट्रीय सह संयोजक सौरभ पटावरी, तेयुप उधना अध्यक्ष कमलेश बाफना, तेरापंथ सभा उधना अध्यक्ष निर्मल चपलोत, अणुव्रत विश्व भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अर्जुन मेडतवाल, स्थानीय संयोजक शैलेष बाफना, अभिनंदन गादिया, माधव गौशाला के संचालक सहित कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन तेयुप उधना मंत्री अनिल सिंघवी ने किया।