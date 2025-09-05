सूरत : शिक्षक दिवस पर भावपूर्ण सम्मान समारोह, पासोदरा सेवा केंद्र ने प्राचार्यों और शिक्षकों को किया अभिनंदित

पासोदरा सेवा केंद्र में 5 सितम्बर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों और प्राचार्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षकगण तथा पासोदरा सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्माकुमारी हर्षाबेन उपस्थित रहीं।

दीप प्रज्वलन में भक्ति इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती रमाबेन, गढ़पूर विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रिंकलबेन, सद्भावना विद्यासंकुल (हिंदी माध्यम) की प्राचार्या श्रीमती सुनीताबेन, जे.वी. इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्या श्रीमती अंकिताबेन, महावीर हिंदी स्कूल के ट्रस्टी दयाशंकर दुबे, पासोदरा प्राथमिक शाला के प्राचार्य रितेशभाई, सद्भावना विद्यासंकुल (गुजराती माध्यम) के प्राचार्य रोशनभाई और ज्ञानज्योत विद्यालय के शिक्षक कल्पेशभाई ने सहभागिता की।

इसके बाद सभी प्राचार्यों और शिक्षकों का सम्मान अभिनंदन पत्र भेंट कर किया गया। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी हर्षाबेन ने कहा कि शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाते, बल्कि वे समाज को दिशा देने वाले श्रेष्ठ नागरिक गढ़ते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि डॉक्टर, व्यापारी, वैज्ञानिक और नेता अपने-अपने क्षेत्र में समाज का नाम रोशन करते हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे किसी न किसी शिक्षक का मार्गदर्शन होता है।

उन्होंने कहा – “कलेक्टर शहर की रक्षा कर सकता है, सांसद देश का संचालन कर सकता है, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्तित्व केवल शिक्षक ही गढ़ते हैं। नेता और सितारे कुछ समय के लिए याद रहते हैं, किंतु शिक्षक जीवन भर छात्रों के हृदय में बसे रहते हैं। यही उनका सबसे बड़ा सम्मान है।”

कार्यक्रम के समापन पर शिक्षक दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि याद की गई और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी गई। यह संदेश दिया गया कि शिक्षक केवल पुष्प और शुभकामनाओं से नहीं, बल्कि हृदय से आदर और जीवन भर सम्मान के अधिकारी हैं। समारोह में उपस्थित जनों ने संकल्प लिया कि वे सदैव अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे और उनके संस्कारों को जीवन में अपनाएँगे।