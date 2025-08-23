लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : उत्तर भारत के लिए विशेष ट्रेनों की मांग तेज, प्रवासी श्रमिकों को हो रही भारी परेशानी

दीपावली-छठ सीजन की बुकिंग शुरू होते ही ट्रेनें रिग्रेट, इंटक ने सौंपा मांगपत्र

सूरत : आगामी दीपावली, छठ महापर्व और लगन सीजन को देखते हुए उत्तर भारतीय प्रवासी श्रमिकों ने विशेष ट्रेनों के परिचालन की मांग तेज कर दी है। शनिवार को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) द्वारा सूरत रेलवे स्टेशन पर क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक को एक मांगपत्र सौंपा गया, जिसमें प्रवासी यात्रियों की समस्याओं को तत्काल हल करने की अपील की गई।

मांगपत्र में बताया गया कि दीपावली-छठ पर्व की बुकिंग शुरू होते ही चंद घंटों में ही ट्रेनें रिग्रेट हो जा रही हैं। सूरत समेत दक्षिण गुजरात में बसे उत्तर भारतीय श्रमिकों को टिकट न मिलने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि उन्हें अपने परिवार समेत बिना आरक्षण भेड़-बकरियों की तरह यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अव्यवस्था और भीड़ के चलते पूर्व में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।

इंटक सूरत अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा, वरिष्ठ अग्रणी शान खान, आदित्य शुक्ला, अवधेश मौर्या, शशि दुबे, मोहन कनोजिया समेत कई प्रतिनिधियों ने इस दौरान प्रवासियों की कठिनाइयों पर चिंता जताई और तत्काल कदम उठाने की मांग की।

मुख्य मांगें:

सूरत से  भुसावल, इटारसी, कटनी, सतना, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या कैंट तक की ट्रेन।।

सूरत से वड़ोदरा, रतलाम, उज्जैन, विदिशा, बीना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, खगड़िया, कटिहार होते हुए किशनगंज तक की ट्रेन।।

सूरत से वड़ोदरा, रतलाम, कोटा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या कैंट, शाहजंग, जौनपुर, वाराणसी काशी, दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, बोकारो स्टील सिटी, होते हुए रांची तक की ट्रेन। 

सूरत से भुसावल, इटारसी, कटनी, सतना, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अयोध्या, कटरा, मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, बेतिया, होते हुए समस्तीपुर तक की ट्रेन।।

सूरत से वड़ोदरा, रतलाम, कोटा, आगरा, कानपुर, गोमतीनगर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिवान, हाजीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, होते हुए गोड्डा तक की ट्रेन।।

अक्टूबर-नवंबर में संभावित भारी भीड़ को देखते हुए सूरत और उधना स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतज़ाम किए जाएं।

प्रवासी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते रेलवे प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ संभालना मुश्किल हो जाएगा और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा।

