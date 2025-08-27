सूरत से अलखधाम तक निकलेगी बाबा रामदेव पैदल यात्रा

रामदेव पैदल यात्रा संघ के तत्वावधान में हर वर्ष की तरह इस साल भी बाबा रामदेव पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार, 30 अगस्त को यह यात्रा शंकर टेक्सटाइल मार्केट, सलाबतपुरा रामवाडी से सुबह 11 बजे रवाना होगी।

संघ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यात्रा शंकर मार्केट परिसर से प्रारंभ होकर रिंग रोड, सहारा दरवाजा, अक्षर टाउनशिप, पर्वत पाटिया, सारोली और कडोदरा मार्ग से होते हुए अलखधाम पहुंचेगी। यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भक्तों से जुड़ने और अपने परिचितों को भी आमंत्रित करने का अनुरोध किया गया है।

भक्तों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग में जगह-जगह चाय, पानी, अल्पाहार, ठंडा और फल वितरण की व्यवस्था की गई है। अलखधाम पहुंचने पर सायंकाल बाबा रामदेव की आरती, ज्योत और महाप्रसाद का आयोजन होगा। इसके उपरांत रात्रि जागरण होगा, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी।

संघ के जगदीश कोठारी ने बताया कि जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते, वे अपने निजी साधनों से परिवार सहित सीधे अलखधाम पहुंचकर इस धार्मिक आयोजन का लाभ ले सकते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा रामदेव कलयुग के धन्वंतरि और अवतारी हैं, जिनके दर्शन मात्र से रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों से अपील की गई है कि वे सहपरिवार एवं मित्रों के साथ इस भव्य यात्रा और धार्मिक आयोजन में शामिल होकर बाबा रामदेव की कृपा का लाभ उठाएं।