सूरत

सूरत : लिंबायत में कार्यकर्ता की चाय की दुकान पर पहुँचे सी.आर. पाटिल

गुजरात भाजपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, चाय पर हुई चर्चा

सूरत। लिंबायत विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 26 में स्थित मंगलभाई की लक्ष्मी चाय की दुकान पर गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल यहाँ पहुँचे और कार्यकर्ता मंगलभाई के साथ चाय का आनंद लिया।

इस अवसर पर उनके साथ लिंबायत विधायक संगीता बेन पाटिल, महापौर दक्षेश भाई मावाणी, भाजपा सूरत अध्यक्ष परेश पटेल, उप महापौर डॉ. नरेंद्र एस. पाटिल, स्थायी समिति अध्यक्ष राजन भाई पटेल, शासक पक्ष नेता शशिबेन त्रिपाठी और कई नगरसेवक मौजूद थे।

चाय पर हुई इस अनौपचारिक चर्चा में कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखीं और नेताओं ने उनसे संवाद स्थापित किया। यह मुलाकात कार्यकर्ताओं के बीच साधारण से जुड़ाव और आत्मीयता का उदाहरण बनी।

