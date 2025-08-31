सूरत :  मूसलाधार बारिश में साइक्लोथॉन: फिट इंडिया का दिया संदेश

सूरत। बारिश के मौसम में भी फिटनेस का जज़्बा बरकरार रहा। रविवार को सूरत नगर निगम, सूरत शहर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा “संडे ऑन साइकिल” के तहत आयोजित साइक्लोथॉन-25 में 1500 से अधिक साइकिल चालकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस परेड ग्राउंड से हुआ, जहाँ से सभी साइकिल सवार वाई जंक्शन तक पहुँचे और फिर वापस पुलिस परेड ग्राउंड तक करीब 13 किलोमीटर साइकिल चलाकर लौटे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन की शुरुआत की।

इस साइक्लोथॉन का उद्देश्य नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। “स्वस्थ गुजरात, मोटापा मुक्त गुजरात” की थीम पर आधारित इस आयोजन में शामिल सभी प्रतिभागियों ने फिट इंडिया की शपथ भी ली।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 को “शहरी विकास वर्ष” घोषित किया गया है। इसी क्रम में मेजर ध्यानचंद जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस पर, “हर गली, हर मैदान, खेले सारा हिंदुस्तान” की थीम के तहत खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं में फिटनेस की आदतें विकसित करने की पहल की गई है।

कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी, नगर निगम आयुक्त शालिनी अग्रवाल, पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गेहलोत सहित पुलिस अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं और खेल प्रेमियों ने भाग लिया। सभी ने संकल्प लिया कि वे अपने दैनिक जीवन में साइक्लिंग और व्यायाम को अपनाकर एक स्वस्थ समाज बनाने में योगदान देंगे।