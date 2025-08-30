वॉटर एक्सपो में मेडिक्वा हाइड्रोजन जल आयोनाइज़र लॉन्च

नई दिल्ली, अगस्त 29: प्रगति मैदान, नई दिल्ली में वॉटर एक्सपो 2025 के दौरान, मेडिक्वा पवेलियन का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में सी. एम. सिंह, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, डेवू इंडिया ने किया।

विशिष्ट अतिथि के रूप में रोहित शर्मा (बिजनेस हेड, टाइम्स ऑफ इंडिया),आशीष यादव (बिजनेस हेड, दैनिक भास्कर ग्रुप), और क्रिस ली (डायरेक्टर, ग्लोबल सेल्स एंड मार्केटिंग, मेडिक्वा कोरिया) उपस्थित रहे।

इस अवसर पर भारत का पहला 7वीं पीढ़ी का हाइड्रोजन-समृद्ध क्षारीय जल आयोनाइज़र लॉन्च किया गया, जिसमें अत्याधुनिक टेरेहर्ट्ज़ तकनीक का उपयोग किया गया है। यह उन्नत तकनीक क्षारीय जल, हाइड्रोजन और टेरेहर्ट्ज़ तरंगों के संयोजन से बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है।

क्षारीय जल और हाइड्रोजन के लाभ:

• क्षारीय जल शरीर के पीएच को संतुलित करता है, अम्लता को कम करता है और हाइड्रेशन में सुधार करता है।

• हाइड्रोजन-समृद्ध जल शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट गुण प्रदान करता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर कोशिकीय स्वास्थ्य का समर्थन करता है।

टेरेहर्ट्ज़ तकनीक का लाभ:

• टेरेहर्ट्ज़ तरंगें पानी के अणुओं की संरचना को सुधारती हैं, जिससे पानी की अवशोषण क्षमता और जैव उपलब्धता बढ़ती है।

• यह तकनीक पानी को सेलुलर स्तर पर अधिक लाभकारी बनाती है, जिससे समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।

साथ ही, मेडिक्वा इंडिया को 7 जुलाई 2025 को कोरियाई शहर चेओनान में 2024-25 के लिए भारत में नंबर 1 सबसे अधिक बिकने वाले कोरियाई आयोनाइज़र ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया, जो इसके बाजार में उत्कृष्ट नेतृत्व को दर्शाता है।

अभिजीत चंदोरकर, मेडिक्वा इंडिया हेड और Puronize Purifiers Pvt Ltd के डायरेक्टर ने मेडिक्वा की भारत में 2040 तक की एक्सक्लूसिव साझेदारी और भारतीय बाजार में जल शुद्धिकरण और हाइड्रोजन तकनीक में क्रांति लाने की योजना साझा की।

पवेलियन में अत्याधुनिक जल शुद्धिकरण प्रणाली प्रदर्शित की गईं, जिसमें उच्च क्षमता वाले फ़िल्टर और हाइब्रिड हाइड्रोजन प्यूरिफ़ायर शामिल हैं। यह हॉल A5-A6 में 30 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा।