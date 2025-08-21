लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : नगर निगम के  सामुदायिक भवन बुकिंग रिफंड की प्रक्रिया होगी आसान

लंबे इंतज़ार से मिलेगी राहत, ऑनलाइन रिफंड सिस्टम पर भी होगा काम

सूरत।  सूरत नगर निगम द्वारा संचालित सामुदायिक भवनों की बुकिंग कराने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें बुकिंग के समय जमा की गई अग्रिम राशि वापस पाने के लिए महीनों तक नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल ने इस प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए हैं।

राजन पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक, लोग सामुदायिक भवन की बुकिंग के लिए अग्रिम राशि ऑनलाइन जमा करते थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, किराया, बिजली और सफाई का खर्च काटकर बाकी राशि वापस पाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती थी। ज़ोन स्तर पर शुरू होकर यह प्रक्रिया मुख्यालय के लेखा विभाग तक जाती थी, जिससे लोगों को अपने पैसे वापस पाने में छह से सात महीने तक का समय लग जाता था। इससे लोगों को काफी परेशानी होती थी, खासकर उन्हें जिन्हें मुख्यालय का पता नहीं होता था।

इस समस्या को हल करने के लिए, स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल ने अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। 

कैंसिल चेक: अब बुकिंग के समय ही ग्राहक से एक कैंसिल चेक लिया जाएगा। यदि ऑनलाइन बुकिंग हो, तो चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करने की सुविधा दी जाएगी।

जोन स्तर पर रिफंड: कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, किराया और अन्य खर्चों की कटौती के बाद बची हुई राशि जोन स्तर पर ही वापस कर दी जाएगी।

ऑनलाइन रिफंड प्रणाली: भविष्य में एक ऑनलाइन रिफंड प्रणाली विकसित करने का भी आदेश दिया गया है, जिससे लोगों को उनकी जमा राशि तुरंत वापस मिल जाएगी।

नगर निगम ने लोगों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है।

