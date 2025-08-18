विनर्स इंस्टीट्यूट ने शहीद परिवारों के लिए 12.44 लाख रुपये का योगदान दिया

इंदौर (मध्य प्रदेश) [भारत], 18 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, जो मध्यप्रदेश का अग्रणी प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, ने शहीद परिवारों के कल्याण हेतु ₹12,44,818 की ऐतिहासिक राशि समर्पित की। यह पहल उन वीर सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों के सम्मान, शिक्षा तथा खुशहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस योगदान के पीछे एक प्रेरक कहानी है। जून 2025 में, 6,289 विद्यार्थियों ने आदित्य सर के स्पेशल कैलकुलेशन बैच में प्रवेश लिया। इस कोर्स की फीस मात्र ₹99 रखी गई थी ताकि हर छात्र इस सामाजिक कार्य का हिस्सा बन सके।

इस माध्यम से कुल ₹6,22,409 एकत्र हुए। जैसा वादा किया गया था, विनर्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक आदित्य पटेल सर ने अपनी ओर से उतनी ही राशि जोड़कर इसे ₹12,44,818 तक पहुँचा दिया।

आदित्य पटेल सर ने कहा –“यह केवल कागज पर लिखा कोई आंकड़ा नहीं है। यह हर उस आंसू की कीमत है, जो किसी माँ ने अपने बेटे के लिए बहाए, और वह मुस्कान है जो किसी शहीद के बच्चे के चेहरे पर लौटेगी। देश की सीमाओं की रक्षा सैनिक करते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत उनके परिवार होते हैं। उनके सम्मान, शिक्षा और खुशियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, दान नहीं। यह प्रयास आगे भी लगातार जारी रहेगा।”

संस्थान ने अपने विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि इस मुहिम में शामिल होकर छात्र केवल एक क्लास का हिस्सा नहीं बने, बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान के आंदोलन का हिस्सा बने हैं।

विनर्स इंस्टीट्यूट के बारे में

2017 में आदित्य पटेल सर द्वारा स्थापित, विनर्स इंस्टीट्यूट आज मध्यप्रदेश का एक शीर्ष प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग संस्थान है।

मुख्यालय – विष्णुपुरी आई-बस स्टॉप, ए.बी. रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश – 452001 से संचालित यह संस्थान विद्यार्थियों को MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, MPSI, ESB और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में परिणामोन्मुख मार्गदर्शन प्रदान करता है।

अपनी नवीन शिक्षण पद्धतियों, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और अनुशासित दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध, विनर्स इंस्टीट्यूट ने हजारों विद्यार्थियों को सफलता दिलाई है। साथ ही, संस्थान सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में भी अग्रणी है, जैसे शहीद परिवारों के लिए योगदान।

शैक्षणिक उत्कृष्टता और राष्ट्रसेवा के इस संगम ने विनर्स इंस्टीट्यूट को इंदौर की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थाओं में शामिल कर दिया है।

आदित्य पटेल सर के बारे में

आदित्य पटेल सर, विनर्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक और प्रमुख मार्गदर्शक हैं। एक दशक से अधिक अनुभव के साथ वे मध्यप्रदेश के सबसे विश्वसनीय और प्रेरणादायी शिक्षकों में गिने जाते हैं।

उन्होंने स्वयं 12 से अधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाएँ सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं, जिनमें शामिल हैं –

• LIC प्रशासनिक अधिकारी (2013)

• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पी.ओ. (2013)

• RBI ग्रेड-बी अधिकारी (2013)

• RBI सहायक (2013)

• SEBI ग्रेड-ए अधिकारी (2012)

• नेशनल हाउसिंग बैंक सहायक प्रबंधक

• SSC CGL (2013)

• देना बैंक विशेषज्ञ अधिकारी (2011)

• RRB पी.ओ. (2011)

• SBI क्लर्क (2009)

एक समर्पित गणित शिक्षक के रूप में, वे कठिन से कठिन अवधारणाओं को सरल और प्रभावी तरीके से समझाने के लिए जाने जाते हैं। उनके मार्गदर्शन ने लाखों छात्रों को आत्मविश्वास, अनुशासन और सफलता की ओर अग्रसर किया है।

सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं, वे संस्थान के अन्य फैकल्टी का भी मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें नवाचार, गुणवत्ता और नेतृत्व की दिशा में प्रेरित करते हैं। उनकी सोच और नेतृत्व ने विनर्स इंस्टीट्यूट को इंदौर की सर्वश्रेष्ठ MPPSC, SSC, ESB, और बैंकिंग कोचिंग का दर्जा दिलाया है।



