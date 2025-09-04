लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : गणेश विसर्जन यात्रा के दिन बंद रहेंगी नगर निगम की सिटी बस सेवाएँ

यात्रियों से वैकल्पिक व्यवस्था का उपयोग करने की अपील, कई प्रमुख मार्गों पर यातायात रहेगा प्रभावित

सूरत। शहरभर में धूमधाम से मनाए जा रहे गणेश उत्सव के अंतिम चरण गणेश विसर्जन  के दिन शनिवार 6 सितंबर 2025 को सूरत नगर निगम ने सभी सिटी बस सेवाएँ बंद रखने का निर्णय लिया है। चूँकि प्रतिमाओं का विसर्जन नगर क्षेत्र में ही किया जाएगा, बड़ी संख्या में शोभायात्राएँ और श्रद्धालुओं की भीड़ सड़कों पर रहेगी। ऐसे में बस संचालन में व्यवधान और विसर्जन कार्य में बाधा न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।

नगर निगम परिवहन समिति के अध्यक्ष सोमनाथ मराठे ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर निगम प्रतिदिन 2 लाख से अधिक यात्रियों को रियायती दरों पर बीआरटीएस और सिटी बस सेवाएँ उपलब्ध कराता है। भारत का सबसे लंबा 108 किलोमीटर का बीआरटीएस कॉरिडोर भी इसी सेवा का हिस्सा है। लेकिन आगामी शनिवार को गणेश विसर्जन के कारण बस सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाएगा।

पुलिस आयुक्त की अधिसूचना के अनुसार, शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे — अठवागेट, एसवीएनआईटी, राहुलराज मॉल, एस.के. नगर, पुराना आरटीओ टी-पॉइंट, अथवा ओवरब्रिज, सरदार तापी ब्रिज, अडाजण गांव, स्टार बाजार, पाल आरटीओ, भाठा गांव, ओएनजीसी सर्कल, कृभको ओवरब्रिज, मोरा सर्कल, एलएंडटी, हजीरा बट ओवरब्रिज, गजेरा रत्नमाला सर्कल, डभोली चौराहा, सुभाष बाग सर्कल, दांडी रोड, जहांगीराबाद, भेसन चौराहा, पर्वत पाटिया, सोसियो सर्कल, गांधी कुटीर, भटार ओवरब्रिज, वेसू नहर रोड, अभवा चौराहा, हजीरा हाईवे रोड और अन्य स्थानों पर बीआरटीएस व सिटीलिंक बस सेवाएँ बंद रहेंगी।

नगर निगम ने बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों से अपील की है कि गणेश विसर्जन के दिन वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था का उपयोग करें और यात्रा की योजना पहले से बना लें।

