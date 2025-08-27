सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स में विध्नहर्ता गणपति बप्पा का आगमन

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) के सरसाणा स्थित कार्यालय में विध्नहर्ता गणपति बप्पा का धूमधाम से स्वागत और स्थापना की गई। शुभ मुहूर्त में पूजा-अर्चना के बीच गणपति बप्पा का पावन आगमन हुआ। इस अवसर पर ढोल-नगाड़ों और जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी चैंबर ने परंपरा निभाते हुए गणपति बप्पा की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि “गणेशोत्सव केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक है।”

इस अवसर पर चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, प्रदर्शनियों के अध्यक्ष किरण थुम्मर, समूह अध्यक्ष, सदस्य एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर श्रद्धाभाव से गणपति बप्पा की आरती उतारी और प्रसाद ग्रहण किया।

श्रीजी के आगमन से संपूर्ण परिसर में भक्ति, आनंद और उत्साह की गूंज सुनाई दी और गणेशोत्सव का माहौल और भी मंगलमय हो गया।