नेपाल आंदोलन के कारण सूरत के कपड़ा उद्योग को बड़ा आर्थिक झटका

सूरत। नेपाल में ज़ेन-Z के हिंसक आंदोलन के कारण सूरत के कपड़ा उद्योग को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। वर्तमान में नेपाल से सूरत के कपड़ा व्यापारियों के लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान अटका हुआ है।

फेडरेशन ऑफ़ सूरत टेक्सटाइल एसोशिएशन के अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने बताया कि हर साल सूरत और नेपाल के बीच लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यापार होता है, जिसमें मुख्य रूप से सूट, साड़ियाँ और ड्रेस मैटेरियल शामिल हैं। दिवाली के सीजन में यह संकट और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि कई कंटेनर गोदाम में खड़े हैं और कपड़ा व्यापारियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कैलाश हाकिम (अध्यक्ष FOSTA)

कैलाश हाकिम ने बताया कि कई व्यापारी अपनी समस्या लेकर फोस्टा कार्यालय में पहुँच रहे हैं और इस पर सलाह व समाधान मांग रहे हैं कि यह स्थिति कब तक चलेगी। हालांकि अब नेपाल में अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन व्यापार और आर्थिक संकट की दिशा आने वाले दिनों में स्पष्ट होगी।

फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने सभी व्यापारियों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा,"हम जल्द ही आवश्यक जानकारी साझा करेंगे। संस्था इस गंभीर विषय पर सभी संबंधित पक्षों से आपसी बातचीत और विचार-विमर्श जारी रखे हुए है।"