सूरत

सूरत : अंतर-विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने 500 कार्यशील परियोजनाओं के साथ दिखाया नवाचार

नंदूबा इंग्लिश स्कूल में आयोजित प्रदर्शनी में 8 सीबीएसई स्कूलों के छात्र हुए शामिल  

अलथान क्षेत्र स्थित डी.सी. पटेल नवनिर्माण परिसर और सी.बी. पटेल स्पोर्ट्स परिसर द्वारा संचालित नंदूबा इंग्लिश स्कूल में अंतर-विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों में शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना था।

प्रदर्शनी में सूरत शहर के 8 सीबीएसई स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया और कुल 500 सजीव कार्यशील परियोजनाएँ प्रस्तुत कीं। छात्रों की मेहनत और रचनात्मकता ने उपस्थित अतिथियों और शिक्षकों को प्रभावित किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल के अध्यक्ष पंकजभाई गिजुभाई पटेल, पूर्व अध्यक्ष अर्जुनभाई पटेल और प्रधानाचार्य डॉ. मोनिका शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने छात्रों को बधाई देते हुए उनके नवाचार और कड़ी मेहनत की सराहना की।

प्रधानाचार्या डॉ. मोनिका शर्मा ने बताया कि विद्यालय हर वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करता है, ताकि विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्र-छात्राएँ अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकें। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियाँ न केवल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, बल्कि उनके भविष्य को भी दिशा प्रदान करती हैं।

