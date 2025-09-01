सूरत : एस.डी. जैन मॉडर्न स्कूल ने सीबीएसई क्लस्टर XIII अंडर-19 बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती

सूरत । एस.डी. जैन मॉडर्न स्कूल की अंडर-19 बास्केटबॉल टीम ने सीबीएसई क्लस्टर XIII चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की।

सेमीफाइनल में टीम ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, सूरत को 20 अंकों से पराजित किया और ग्रैंड फिनाले में नवरचना विद्यालय, वडोदरा को 42-09 के बड़े अंतर से हराकर खिताब जीत लिया। इसी के साथ विद्यालय ने सीबीएसई नेशनल्स के लिए क्वालीफाई भी कर लिया।

टीम की जीत में दीप डाकोरिया, शुभ दयानी, यश जैन, हर्षनूर सिंह, गर्वित ग्रोवर, युग, शिवम, नैनिल, खुश और प्रिंस ने अहम योगदान दिया। उनकी इस उपलब्धि ने विद्यालय को स्कूल स्तरीय बास्केटबॉल खेलों में अग्रणी स्थान दिलाया।

विद्यालय प्रशासक श्री कैलाशजी जैन, श्री आनंदजी जैन, श्री अशोकजी जैन, प्रधानाचार्य श्री चेतन दालवाला तथा प्रधानाध्यापकों ने विजेता छात्रों और उनके शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत छात्रों की मेहनत और लगन का परिणाम है। उन्होंने आशा जताई कि यह उपलब्धि भविष्य की पीढ़ियों को खेलों के प्रति प्रेरित करेगी।

विद्यालय परिवार ने विजेता टीम पर गर्व व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर और भी बड़ी सफलता की शुभकामनाएँ दी। सीबीएसई क्लस्टर XIII (2025-26) अंडर-19 चैंपियन – एस.डी. जैन मॉडर्न स्कूल, सूरत को हार्दिक बधाई।