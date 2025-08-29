लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : NGOs और CSR पर संगोष्ठी, फंडिंग के अवसरों पर होगी चर्चा

ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट की पाँचवीं वर्षगांठ पर पहल, 56 से अधिक संगठन लेंगे हिस्सा

On
सूरत : NGOs और CSR पर संगोष्ठी, फंडिंग के अवसरों पर होगी चर्चा

सूरत।  ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट ने महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने पांच साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। यह संगोष्ठी 30 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे समृद्धि, नानपुरा में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के बीच बेहतर समझ और समन्वय स्थापित करना है।

इस संगोष्ठी में, अरविंद मिल्स के अरविंद फाउंडेशन के परियोजना प्रमुख स्वदेश सक्सेना और फुलक्रम कंपनी के सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थेश व्यास NGOs के लिए फंडिंग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही, कानूनी सलाहकार धीरेन थारनारी और डॉ. दिलीप शाह भी NGOs और ट्रस्टों को कानूनी मार्गदर्शन देंगे।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 56 से अधिक संगठनों के 100 से अधिक उद्यमी शामिल होंगे। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस संगोष्ठी को अपना समर्थन दिया है। इस तरह के आयोजनों से NGOs को अपनी परियोजनाओं के लिए अपेक्षित वित्तपोषण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : श्री राणी सती दादी भादी अमावस्या महामहोत्सव, भव्य फूलों से सजे दरबार में गूँजा मंगल पाठ

सूरत : श्री राणी सती दादी भादी अमावस्या महामहोत्सव, भव्य फूलों से सजे दरबार में गूँजा मंगल पाठ

सूरत : गुजरात सरकार ने नई वस्त्र नीति-2024 के तहत औद्योगिक प्रोत्साहन के दिशानिर्देश जारी किए

सूरत : गुजरात सरकार ने नई वस्त्र नीति-2024 के तहत औद्योगिक प्रोत्साहन के दिशानिर्देश जारी किए

सूरत में “हर घर तिरंगा” एवं “हर घर स्वच्छता” पदयात्रा का आयोजन

सूरत में “हर घर तिरंगा” एवं “हर घर स्वच्छता” पदयात्रा का आयोजन

सूरत : दीन सहायक विद्या मंदिर में धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस

सूरत : दीन सहायक विद्या मंदिर में धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस