सूरत : भादी अमावस्या महोत्सव के तीसरे दिन भजनों की गूंज, श्रद्धालुओं की रही भारी भीड़

श्री शक्तिधाम सेवा समिति द्वारा 34वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित चार दिवसीय भादी अमावस्या महोत्सव के तीसरे दिन शुक्रवार को सिटीलाइट स्थित रानी सती दादी मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ।

समिति के अनुसार मंदिर को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। शाम 5:30 बजे अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित की गई, जिसके बाद मनीषा अग्रवाल और अमित शेरेवाला ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर दादी भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया एवं.....मोटी सेठानी म्हारो बेडो पार लगादे. तथा कठे सुं आयो चूडलो, कठे सुं आई चूनडी..आदि भजनों से हॉल में उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर होकर दादी के जयकारे लगाते हुए नाचने झूमने लगे।

कार्यक्रम के दौरान दादी रानी सती सहित भगवान श्याम बाबा, हनुमानजी, बाँके बिहारी और भगवान महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और दादी के दर्शन का लाभ लिया। पूरे दिन मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रही।

आयोजक श्री शक्ति धाम सेवा समिति के ट्रस्टियों ने बताया कि इस बार रानी सती दादी का भादी अमावस्या महामहोत्सव चार दिवसीय रखा गया। जिसमें सभी दादी भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। महोत्सव के अंतिम दिवस शनिवार को सुबह 5 बजे धोक और जाड़-जड़ूला पूजन होगा। दोपहर 2 बजे से कुसुमलता झुंझनुवाला और बबिता अग्रवाल द्वारा मंगल पाठ किया जाएगा, जिसके पश्चात राकेश अग्रवाल भजनों की प्रस्तुति देंगे। शाम 8 बजे से समापन अवसर पर भजन-कीर्तन का विशेष आयोजन होगा।