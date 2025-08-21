लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत शुभलक्ष्मी मार्केट में सातवां विशाल रक्तदान शिविर संपन्न, 175 यूनिट रक्त एकत्र

प्रजापति विकास ट्रस्ट सूरत एवं प्रजापति युवा संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित

सूरत। प्रजापति विकास ट्रस्ट सूरत एवं प्रजापति युवा संगठन के संयुक्त तत्वावधान में मोटी बेगमवाड़ी स्थित शुभलक्ष्मी टेक्सटाइल मार्केट की पार्किंग में सातवां विशाल रक्तदान शिविर भव्य रूप से आयोजित किया गया।

शिविर में समाज के पदाधिकारियों, सदस्यों के साथ-साथ आम नागरिकों और आसपास के व्यापारियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर कुल 175 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया, जिसमें समाज से बाहर के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक योगदान दिया।

लोकतेज से जुड़े मांगीलाल प्रजापति ने बताया कि पिछले छह वर्षों से इस तरह के रक्तदान शिविरों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र, खेश और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर सलाबतपुरा पुलिस थाने के पुलिस अधीक्षक एवं जोन-2 आईपीएस भागीरथ गढ़वी, पीएसआई, एएसआई और पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे।

शिविर में मांगीलाल भोभारिया, कमल कुमार घोडेला, राजकुमार सिंहोटा, मनोज कुमार धुंदरा, सुमित भाटीवाल, राकेश मोरवाल एवं लालचंद सिमर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

