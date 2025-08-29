सूरत : फोस्टा कार्यालय में सीजीएसटी विभाग के साथ व्यापारिक मीटिंग सम्पन्न

सूरत । फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) द्वारा 29 अगस्त 2025 को प्रातः 11:30 बजे फोस्टा कार्यालय में आयोजित सीजीएसटी विभाग के साथ अहम बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सूरत सीजीएसटी विभाग की कमिश्नर डॉ. मनप्रीत अरोड़ा विशेष रूप से मौजूद रहीं। उनके साथ जॉइंट कमिश्नर संदीप जी, असिस्टेंट कमिश्नर प्रफुल शर्मा और कमल अग्रवाल भी उपस्थित थे।

बैठक में सूरत कपड़ा मार्केट के व्यापारियों ने जीएसटी से जुड़ी अपनी समस्याओं और चुनौतियों को खुलकर सामने रखा। विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों की शंकाओं का समाधान प्रस्तुत किया और प्रक्रियाओं को और सरल व पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।

कमिश्नर डॉ. अरोड़ा ने कहा – “सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे देश के लिए एक हीरा है। हमें केवल कर विभाग न समझें, बल्कि सहयोगी के रूप में देखें। हमारा उद्देश्य व्यापारियों के मन की झिझक दूर करना है और उनका कार्यालय व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव खुला रहेगा।”

व्यापारियों द्वारा जीएसटी से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। कुछ मुद्दों को जीएसटी काउंसिल के स्तर का मानते हुए, कमिश्नर ने संगठनों को सुझाव दिए कि वे इन्हें औपचारिक रूप से भेजें ताकि आगे प्रस्तुत किया जा सके।

फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि इस संवाद से व्यापारियों को जीएसटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलीं और उनके सुझाव अब विभाग के माध्यम से सरकार तक पहुँच सकेंगे।

इस अवसर पर फोस्टा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एसटीटीए से दीपक सेठा, एसजीटीटीए से सुनील जैन सहित कपड़ा मार्केट के प्रतिष्ठित व्यापारी – सुभाष अग्रवाल (सुभाष साड़ी), गट्टूभाई (विशाल साड़ी), अनिल अग्रवाल (विपुल साड़ी), बृजमोहन अग्रवाल (संगम), तन्मय अग्रवाल (सुर्यांस प्रथम), सुभाष खोराडिया (हार्दिक ग्रुप), राकेश रेलन (रूपम हाउस), सुशिल गरोडिया (रिद्हम फैशन), नितिनभाई (हिमप्रिया सिल्क मिल्स), राजू भाई (युग्बंसल), कविभाई (तरुण फेशन), सुरुचि चौधरी (मुकेश टेक्स), मित्तल बेन (एम क्लोथिंग) और भूपेंद्रभाई (सिल्क म्यूजियम) सहित अनेक व्यापारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे।