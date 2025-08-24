सूरत : सिंधी समाज द्वारा पूज्य झूलेलाल चालिया साहेब की ज्योत और मटकी के साथ भव्य जुलूस

सूरत। सिंधी समाज ने रविवार शाम पूज्य झूलेलाल चालिया साहेब की पूर्णाहुति पर भव्य धार्मिक जुलूस का आयोजन किया। यह आयोजन जय साधणी माता सेवा समिति द्वारा पालनपुर पाटिया वर्षा सोसायटी साधणी माता मंदिर से किया गया, जहाँ से पूज्य झूलेलाल चालिया साहेब की ज्योत और मटकी बैंड-बाजे के साथ जुलूस में निकाली गई।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जय साधणी माता सेवा समिति के अध्यक्ष हरेश लालवाणी ने बताया कि यह जुलूस रविवार 24 अगस्त 2025 की शाम 5 बजे से 7 बजे तक चला। जुलूस का प्रारंभ पालनपुर पाटिया मशाल सर्कल से हुआ, जो वर्षा सोसाइटी फ्रेंड्स क्लासेस से होते हुए गणेशजी मंदिर तक पहुँचा।

इस भव्य जुलूस में सिंधी समाज के पुरुषों और महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। श्रद्धालु पैदल यात्रा के साथ-साथ वाहनों से भी जुड़े। जुलूस में 8 बड़े टेम्पो और 1 छोटे टेम्पो शामिल रहे, जो पालनपुर पाटिया से रामनगर, मोराभागल, जहाँगीरपुरा होते हुए राममढ़ी तक पहुँचे।

धार्मिक माहौल और भक्तिरस में सराबोर इस आयोजन ने समाज में सामूहिक एकता और श्रद्धा का अद्भुत संदेश दिया। यह जुलूस सिंधी समाज की एकता और धार्मिक आस्था का प्रतीक बन गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हुए।