सूरत में होमगार्ड्स अधिकारियों का स्नेह-भोजन एवं स्वास्थ्य जागरूकता संवाद

गणपति उत्सव के दौरान शहर में ड्यूटी पर आए गुजरात राज्य के विभिन्न ज़िलों और तालुकों के होमगार्ड्स अधिकारी एवं जवानों के लिए शुक्रवार को मातावाड़ी, वराछा में स्नेह-भोजन एवं स्वास्थ्य जागरूकता संवाद का आयोजन किया गया।

डॉ. प्रफुलभाई शिरोया के मार्गदर्शन में “अन्न के साथ मन” की भावना से संपन्न इस स्नेहमिलन में गांधीनगर, अरावली, साबरकांठा, अमरेली, नवसारी, भावनगर, जूनागढ़, राजकोट ग्रामीण, राजकोट शहर और मोरबी ज़िला के अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में लोक दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दिनेशभाई जोगाणी, लायंस क्लब के ज़ोन चेयरमैन जगदीशभाई बोडरा, सूरत ज़िले के विभिन्न तालुका के कमांडिंग ऑफिसर तथा स्टाफ ऑफिसर (मेडिकल) डॉ. जिग्नेशभाई पटेल सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद थे।

डॉ. शिरोया (कमांडेंट, सूरत जिला होमगार्ड्स शहर एवं प्रमुख, लोक दृष्टि चक्षु बैंक) ने सभी का स्वागत किया तथा जूनागढ़ जिला कमांडेंट योगेश डोबरिया, नवसारी जिला कमांडेंट सतीश बोरसे और सुरेन्द्रनगर के पीआरओ प्रदीपसिंह राणा का पुस्तकों से सम्मान किया।

इस अवसर पर डॉ. जिग्नेशभाई पटेल ने फर्स्ट एड और सीपीआर ट्रेनिंग के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। वहीं दिनेशभाई जोगाणी ने नेत्रदान जागृति पखवाड़ा के तहत नेत्रदान, रक्तदान, अंगदान और देहदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को जनोपयोगी कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के अंत में सभी ने प्रेमभाव बढ़ाने वाले प्रीतिभोजन का आनंद लिया और मानवता से जुड़े इन अभियानों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर सहमति व्यक्त की। उपस्थित अधिकारियों ने सूरत शहर के आतिथ्य की सराहना की, जबकि वराछा यूनिट के अधिकारी विजय राठौड़ ने आभार प्रकट किया।