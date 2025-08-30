सूरत : चैंबर ने 'ऑटो एक्सपो 2026' का कर्टेन रेजर समारोह आयोजित

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को अवध यूटोपिया में ‘सूरत इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो 2026’ के लिए कर्टेन रेजर समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर ऑटो एक्सपो-2026 का औपचारिक शुभारंभ हुआ। एक्सपो का आयोजन 13 से 16 मार्च 2026 तक किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश के 100 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि यह एक्सपो दक्षिण गुजरात के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल ऑटोमोबाइल क्षेत्र, बल्कि व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को भी नए अवसर प्राप्त होंगे। यह आयोजन सूरत को वैश्विक ऑटो हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला ने कहा कि चैंबर द्वारा आयोजित हर एक्सपो उद्योग जगत के लिए नए द्वार खोलता है। ‘ऑटो एक्सपो 2026’ शहर और क्षेत्र के आर्थिक विकास में अहम योगदान देगा।

एक्सपो अध्यक्ष मेहुल देसाई ने बताया कि इस आयोजन में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनियाँ अपने नए मॉडल, ई-वाहन, हाइब्रिड तकनीक और ऑटो कंपोनेंट्स का प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने प्रस्तुति के दौरान एक्सपो की झलक भी दिखाई।

सह-अध्यक्ष कनुभाई मोदी और प्रद्युम्नसिंह जडेजा ने कहा कि यह आयोजन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो है। इसके माध्यम से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद और नवाचार प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। उद्योग जगत के साथ उपभोक्ताओं को भी इसका सीधा लाभ होगा।

समारोह में 2011 से हर संस्करण में शामिल होने वाले प्रदर्शकों को सम्मानित किया गया। संचालन चैंबर के मानद मंत्री बिजल जरीवाला ने किया। इस अवसर पर मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, प्रदर्शनियों के अध्यक्ष किरण थुम्मर, समूह अध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व अध्यक्ष रमेश वघासिया और ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़े प्रमुख उद्यमी मौजूद रहे।

कर्टेन रेजर कार्यक्रम में एक्सपो की थीम, तिथियों और प्रदर्शनी प्रारूप से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की गई।