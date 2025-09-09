सूरत : बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा भव्य MSME ग्राहक आउटरीच बैठक का आयोजन

सूरत। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंकों में से एक बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने आज दिनांक 09 सितंबर, 2025 को सूरत में अपने सम्मानित ग्राहकों के साथ एक विशेष MSME ग्राहक आउटरीच बैठक का आयोजन किया। यह कार्यक्रम होटल जे डब्ल्यू मैरिएट में सूरत अंचल प्रमुख एवं महाप्रबंधक श्री कृष्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

बैठक में अंचल प्रमुख ने बैंक के नवोन्मेषी उत्पादों, भरोसेमंद सेवाओं और CGTSME योजना के अंतर्गत उपलब्ध ₹10 करोड़ तक के संपार्श्विक मुक्त (Collateral Free) ऋण सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंक ने ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई रणनीतिक बदलाव किए हैं।

इस बैठक में बैंक के 150 से अधिक प्रतिष्ठित रेडियन्स एवं कॉर्पोरेट ग्राहकगण उपस्थित रहे। ग्राहकों से बैंकिंग क्षेत्र में आवश्यक सुधारों के लिए उनके मूल्यवान सुझाव भी प्राप्त किए गए।

Baroda BNP Paribas NFO का शुभारंभ

कार्यक्रम के विशेष अवसर पर Baroda BNP Paribas के म्यूचुअल फंड के नए NFO (Conglomerates) का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक एवं प्रबंध निदेशक, Baroda BNP Paribas श्री संजय ग्रोवर तथा बैंक के प्रधान कार्यालय से धनसंपदा प्रबंधन विभाग प्रमुख एवं महाप्रबंधक श्री स्वरूप नन्दन पाढी विशेष रूप से उपस्थित थे।

श्री कृष्ण कुमार सिंह ने उपस्थित गणमान्यजनों से इस नए NFO में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह बेहतर और सुरक्षित रिटर्न का अवसर है।

इस आयोजन में बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सूरत अंचल के श्री निर्मल पटेल (उप महाप्रबंधक), श्री प्रेम सिंह नेगी (उप महाप्रबंधक) और Baroda BNP Paribas के निवेश प्रमुख श्री संजय चावला सहित कई अधिकारियों का योगदान उल्लेखनीय रहा।

इसके अलावा सूरत शहर-1 क्षेत्रीय प्रमुख श्री मुकेश नवल, सूरत शहर-2 क्षेत्रीय प्रमुख श्री राजेश फुलवानी, सूरत जिला क्षेत्रीय प्रमुख श्री आदर्श कुमार, वलसाड क्षेत्रीय प्रमुख श्री ललित बरड़िया, भरूच क्षेत्रीय प्रमुख श्री अमन कुमार, नवसारी क्षेत्रीय प्रमुख श्री सतीश गुप्ता समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।