सूरत : श्वेता विकास जैन बनीं इंडियाज़ वैश्य फेडरेशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

सूरत। इंडियाज़ वैश्य फेडरेशन ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए इचलकरंजी की प्रख्यात समाजसेवी श्रीमती श्वेता विकास जैन को संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संगठन के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट श्री रमेश लोहिया द्वारा की गई।

नियुक्ति की घोषणा करते हुए रमेश लोहिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “वोकल फॉर लोकल” विज़न को साकार करने और समाज में प्रभावी जनकल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में श्वेता जैन का योगदान उल्लेखनीय रहा है।

श्वेता जैन का जन्म, पालन-पोषण और शिक्षा सूरत में हुई। वे शहर के प्रतिष्ठित केजरीवाल परिवार से संबंध रखती हैं। बचपन से ही सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि रखने वाली श्वेता जैन ने लगातार अपनी सक्रियता और सेवा कार्यों से समाज का नाम देशभर में रोशन किया है।

फेडरेशन ने विश्वास जताया है कि उनकी नेतृत्व क्षमता, समर्पण और सामाजिक प्रतिबद्धता संगठन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होगी।

इस अवसर पर देशभर से समाज के विभिन्न वर्गों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएँ दीं।