सूरत

न्यू हरिकृपा टेक्सटाइल मार्केट में गणेश उत्सव पर भंडारे का आयोजन

आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी और श्रद्धालु शामिल

न्यू हरिकृपा टेक्सटाइल मार्केट में गणेश उत्सव पर भंडारे का आयोजन

सूरत। रिंग रोड सलाबतपुरा विस्तार, रामवाड़ी क्षेत्र स्थित न्यू हरिकृपा टेक्सटाइल मार्केट कपड़ा कारोबारियों के लिए एक प्रमुख पहचान है। गणेश भगवान के पर्व के अवसर पर यहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी और श्रद्धालु शामिल हुए।

मार्केट के अध्यक्ष सरवन भामू ने बताया कि इस प्रकार का भंडारा कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और इसमें मार्केट के सभी व्यापारी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं।

