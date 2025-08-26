सूरत : दादी प्रकाशमणिजी की पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित

ब्रह्माकुमारी विद्यालय, अमरोली सेवा केंद्र द्वारा ब्रह्माकुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणिजी की पुण्य स्मृति और विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 36 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ।

शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में लोक दृष्टि नेत्र बैंक एवं रेड क्रॉस ब्लड सेंटर के चेयरमैन डॉ. प्रफुलभाई शिरोया, होमगार्ड ऑफिसर जयंतीभाई दवे, यशोदा अस्पताल के डॉ. वंदनभाई वावडिया और समाजसेवक भाविनभाई पटेल उपस्थित रहे।

डॉ. शिरोया ने उपस्थित रक्तदाताओं और ब्रह्माकुमारी संस्था के भाई-बहनों को रक्तदान के साथ-साथ नेत्रदान, अंगदान और देहदान के महत्व पर प्रेरित किया। वहीं अमरोली सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका कविता बहन ने समाज में रक्तदान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए प्रेरणादायक संदेश दिया।

कार्यक्रम का संचालन ब्रह्माकुमारी ज्योति बहन ने किया। शिविर की सफलता में कविता बहन, ज्योति बहन, नीलम बहन, ऋषिता बहन और कृष्णा बहन का विशेष योगदान रहा। वर्षा के मौसम के बावजूद उनके परिश्रम से यह समाजसेवा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और 36 यूनिट रक्त समाज को समर्पित किया गया।