सूरत

सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य पखवाड़े के अंतर्गत दूसरा हेल्थ व ईएनटी चेकअप कैंप आयोजित

55 लाभार्थियों ने हेल्थ चेकअप और 42 ने ईएनटी विशेषज्ञ से लिया परामर्श

सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य पखवाड़े के अंतर्गत दूसरा हेल्थ व ईएनटी चेकअप कैंप आयोजित

 महाराजा अग्रसेन जयंती (2025) के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य पखवाड़ा के अंतर्गत रविवार 31 अगस्त को दूसरा हेल्थ चेकअप व ईएनटी कैंप अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर पर आयोजित किया गया। सुबह 8 बजे से शुरू हुए कैंप में 55 लाभार्थियों ने हेल्थ चेकअप का लाभ लिया, वहीं ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. विधि गुप्ता से 42 लोगों ने चिकित्सा परामर्श प्राप्त किया।

कैंप का शुभारंभ प्रातः 10:15 बजे महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के तात्कालिक अध्यक्ष सुशील बजाज, वर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद अग्रवाल, सचिव राजकुमार अग्रवाल एवं हेल्थ सेंटर के चेयरमैन श्रवण अग्रवाल मौजूद रहे। 

कैंप में समाज के मार्गदर्शक मंडल से संजय जगनानी, सज्जन तुलस्यान, रामोतार चौधरी, द्वारिकाप्रसाद चिरानिया, ओमप्रकाश सोथालिया, अशोक बनारसी, गोकुल बजाज, श्रीराम बिदावतका, शिवरतन देवड़ा और श्याम सुंदर चौधरी सहित कार्यकारिणी सदस्य अरविंद गाड़िया, प्रदीप गाड़िया, अजय बिदावतका, शंकर मोर, सुनील अग्रवाल, प्रकाश बेरीवाला, विमल झाझड़िया, सुशिल मोदी, प्रकाश अग्रवाल तथा गोविंद जी सोथालिया भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पर्यवेक्षक विनोद चिड़ावा वाला ने सभी का आभार व्यक्त किया।

