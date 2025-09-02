सूरत : फोस्टा कार्यालय में कानूनी जागरूकता सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न

सूरत। फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) के कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण कानूनी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को लोक अदालत की उपयोगिता, कॉमर्शियल सूट और चेक बाउंस मामलों से संबंधित सरल व उपयोगी जानकारी प्रदान करना था।

मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता डी. आर. जोशी, वरिष्ठ सिविल जज एवं पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरत ने कहा कि लोक अदालत व्यापारिक विवादों का त्वरित और किफायती समाधान प्रदान करती है। उन्होंने कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं को सरल भाषा में समझाया।

विशिष्ट वक्ता एडवोकेट हेता जे. देसाई (सहायक विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता, सूरत) ने कॉमर्शियल सूट और चेक बाउंस मामलों में होने वाली कानूनी कार्यवाही के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर एडवोकेट ब्रिजेश पटेल (अध्यक्ष – सूरत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन) और एडवोकेट नीलकंठ बारोट (अध्यक्ष – सूरत सिटी बार एसोसिएशन) ने भी अपने विचार व्यक्त किए और व्यापारियों को कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

फोस्टा अध्यक्ष कैलास हाकिम ने जानकारी देते हुए कहा कि

सेमिनार में बड़ी संख्या में व्यापारियों, कपड़ा मार्केट के पदाधिकारियों, फोस्टा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लीगल पेनल टीम के एडवोकेट्स ने भाग लिया। उपस्थित व्यापारियों ने न सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की बल्कि अपने प्रश्नों के समाधान भी पाए।

फोस्टा ने सभी वक्ताओं और उपस्थित व्यापारियों का आभार व्यक्त किया और आगे भी इस प्रकार के जागरूकता सेमिनार आयोजित करने की घोषणा की।