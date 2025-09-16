लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत :"मिशन सिंदूर" की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर "नमो के नाम रक्तदान" अभियान

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर आर.एन. नायक हाईस्कूल उधना में रक्तदान शिविर

सूरत :

सूरत। "मिशन सिंदूर" की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुजरातभर में आयोजित "नमो के नाम रक्तदान" कार्यक्रम के तहत आर.एन. नायक हाई स्कूल, उधना ने अनूठी पहल की।

सुबह 10:30 बजे रक्तदान शिविर का उद्घाटन स्थानीय नगरसेवक एवं सूरत परिवहन समिति के अध्यक्ष सोमनाथभाई मराठे ने किया। इस अवसर पर समाजसेवी राधेश्यामभाई शुक्ला, किशोरभाई ठक्कर, विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंतकुमार नायक, एसवीएस संयोजक गिरीशभाई पटेल, दक्षाबेन क्रिश्चन और प्राचीबेन देसाई सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

विशेष अतिथियों में विद्यालय के प्रधानाचार्य निरंजनभाई पटेल, सह-सचिव केतनभाई शाह, विद्यालय बोर्ड अध्यक्ष हेतभाई देसाई, स्थानीय नगरसेवक सुरेशभाई कंसागरा, बलवंतभाई पटेल, शरदभाई पटेल (विधायक मनुभाई पटेल के निजी सहायक), ईआई तेजलबेन राव, एईडी हेतलबेन कारेलिया, यशवंतभाई देवरे और राज्य शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष जयसुखभाई कथीरिया शामिल हुए। अतिथियों ने रक्तदान केंद्र का भ्रमण कर रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया।

शिविर की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंतकुमार नायक और एसवीएस संयोजक गिरीशभाई पटेल ने स्वयं रक्तदान करके की। शाम 4 बजे तक 371 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 71 यूनिट रक्त सफलतापूर्वक संग्रहित किया गया।

विद्यालय परिवार ने इस महान कार्य में सहयोग करने वाले सभी रक्तदाताओं, आयोजकों और सहयोगी संस्थाओं का हृदय से आभार व्यक्त किया।

Tags: Surat

