दस्तक दर्पण फाउंडेशन द्वारा गणेश आरती और भंडारे का आयोजन

श्री गणेश भगवान की भव्य मूर्ति स्थापित कर विधिवत नौ दिन पूजा-अर्चना की गई, उसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया

शहर में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान श्री गणेश की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना की गई और नौ दिनों तक आरती, भजन, पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ।

वही सूरत शहर के पांडेसरा क्षेत्र में स्थित नेम नगर सोेसायटी में दस्तक दर्पण फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा श्री गणेश भगवान की भव्य मूर्ति स्थापित कर विधिवत नौ दिन पूजा-अर्चना की गई, उसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया।

इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं और नागरिकों ने भाग लिया, तथा भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के सफल संचालन में फाउंडेशन के सभी सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही, जिससे समस्त कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ।

