सूरत : महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए साइबर जागरूकता सत्र

सूरत। डिजिटल युग में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के लिए दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग ने सोमवार, 25 अगस्त 2025 को नानपुरा स्थित समृद्धि भवन में “ऑनलाइन सुरक्षित रहें: महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए साइबर जागरूकता” विषय पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सूरत साइबर अपराध विभाग की सहायक आयुक्त सुश्री श्वेता डेनियल्स और सूरत सिटी साइबर क्राइम सेल के पुलिस निरीक्षक डी.वी. गामित उपस्थित रहे। दोनों विशेषज्ञों ने साइबर सुरक्षा के व्यावहारिक सुझाव साझा किए और सूरत में बढ़ते साइबर अपराधों पर विस्तृत जानकारी दी।

चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला ने स्वागत भाषण में कहा कि “मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट और ई-बैंकिंग आज जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन फ़िशिंग, ओटीपी स्कैम, पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे खतरे भी साथ बढ़े हैं। खासकर महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक अक्सर इसका शिकार बनते हैं, इसलिए साइबर जागरूकता बेहद जरूरी है।”

सुश्री श्वेता डेनियल्स ने कहा कि साइबर अपराध केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा, “ऑनलाइन ऑफर और लालच से बचें। किसी निर्णय से पहले सोचें और विश्वसनीय लोगों से चर्चा करें।”

पुलिस निरीक्षक डी.वी. गामित ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि “दुनिया में हर 3 सेकंड में एक साइबर अपराध होता है। भारत में हर 7 मिनट में एक मामला दर्ज होता है। वर्ष 2024 में सूरत में ही 25 हज़ार साइबर अपराध के केस दर्ज किए गए, जिनमें नागरिकों को लगभग 170 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।” उन्होंने साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के खतरों पर भी प्रकाश डाला।

महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमती मयूरीबेन मेवावाला ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा, “हमारी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है।” कार्यक्रम का संचालन श्रीमती ज्योतिबेन लालवाला ने किया और अंत में सलाहकार श्रीमती रेशमाबेन मंडलेवाला ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, महिला विंग की सदस्याएँ तथा बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।