लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : एसबीसी 1.0 और 2.0 संयुक्त व्यावसायिक बैठक में एआई पर जोर

विशेषज्ञ व्याख्यान में बताया गया – “एआई भविष्य नहीं, आज का व्यवसायिक वास्तविकता”

On
सूरत : एसबीसी 1.0 और 2.0 संयुक्त व्यावसायिक बैठक में एआई पर जोर

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) के बिज़नेस कनेक्ट द्वारा सरसाणा स्थित सेमिनार हॉल ए में एसबीसी 1.0 और 2.0 संयुक्त व्यावसायिक प्रस्तुति बैठक का सफल आयोजन किया गया।

चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला ने स्वागत भाषण में कहा कि व्यापार और ज्ञान का एकीकरण ही चैंबर का लक्ष्य है। उन्होंने ज़ोर दिया कि आज के दौर में हर व्यवसाय के लिए एआई का उपयोग अनिवार्य हो गया है।

बैठक का मुख्य आकर्षण भीखकुमार वघासिया का व्याख्यान रहा, जिसका विषय था “व्यवसाय में एआई का उपयोग”। उन्होंने कहा, “कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब भविष्य का चलन नहीं, बल्कि वर्तमान व्यवसायिक वास्तविकता है। एआई अपनाने वाले ही नवाचार और प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे।” वघासिया ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर देकर सत्र को संवादात्मक और जीवंत बना दिया।

इस अवसर पर एसजीसीसीआई बिज़नेस कनेक्ट के अध्यक्ष चंद्रकांत प्रजापति, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, समूह अध्यक्ष दीपक कुमार सेठवाला, सह-अध्यक्ष केतन शाह व विशाल बख्शी, समिति के सलाहकार चिराग देसाई व सुश्री स्नेहा जरीवाला सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। धन्यवाद प्रस्ताव अंकिता वालंद ने प्रस्तुत किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat SGCCI

Related Posts

व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल ने देशभक्ति के जोश और भव्यता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया

व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल ने देशभक्ति के जोश और भव्यता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया ट्रम्प टैरिफ युद्ध पर सत्र, भारत के लिए 'संकट' नहीं 'अवसर'

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया ट्रम्प टैरिफ युद्ध पर सत्र, भारत के लिए 'संकट' नहीं 'अवसर'

सूरत रिंग रोड स्थित जे.जे.ए.सी. मार्केट में 79वां स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण

सूरत रिंग रोड स्थित जे.जे.ए.सी. मार्केट में 79वां स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण

सूरत : 25 करोड़ के हीरे और नकदी की सनसनीखेज चोरी, सीसीटीवी-डीवीआर भी गायब

सूरत : 25 करोड़ के हीरे और नकदी की सनसनीखेज चोरी, सीसीटीवी-डीवीआर भी गायब