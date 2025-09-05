लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत :  नई जीएसटी दरों का स्वागत, जनता के लिए दीवाली से पहले तोहफ़ा : अरविंद सिंह

दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में राहत, आर्थिक स्थिरता को मिलेगा बल

On
सूरत :  नई जीएसटी दरों का स्वागत, जनता के लिए दीवाली से पहले तोहफ़ा : अरविंद सिंह

हिंदीभाषी  महासंघ के महासचिव एवं भाजपा नेता अरविंद सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई जीएसटी दरों का हार्दिक स्वागत किया और इसे जनता के लिए दीवाली से पहले का ऐतिहासिक तोहफ़ा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि जनता उनके लिए सर्वोपरि है।

श्री सिंह ने बताया कि नया जीएसटी ढांचा हर घर के बजट को राहत देने वाला है। उन्होंने कहा, “रोटी, कपड़ा और मकान की लागत को घटाना ही इस सुधार का असली उद्देश्य है और यह निर्णय करोड़ों परिवारों को सीधी राहत देगा।” उन्होंने यह भी बताया कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएँ जैसे दूध उत्पाद, नमकीन, टूथपेस्ट, शैम्पू और अन्य आवश्यक सामान अब सस्ते होंगे।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में राहत पर बोलते हुए श्री सिंह ने कहा कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी मुक्त करना तथा मेडिकल उपकरणों को न्यूनतम दरों पर लाना जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को और मजबूत करेगा।

कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों पर उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर के पार्ट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और कृषि उपकरणों पर दर घटाना किसानों को वास्तविक लाभ पहुँचाने वाला कदम है। “मोदी सरकार हमेशा से किसान-हितैषी रही है और यह सुधार उस दिशा में बड़ा प्रयास है।”

मध्यम वर्ग के लिए राहत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि घर बनाने और वाहन खरीदने से जुड़ी वस्तुओं पर टैक्स कम होने से लाखों परिवारों के सपने अब और किफ़ायती होंगे। “सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और छोटे वाहनों पर दरों में कटौती से मध्यम वर्ग को सीधी लाभ मिलेगा।”

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर थोपे गए टैरिफ वॉर ने निर्यात और व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, लेकिन मोदी सरकार के इस साहसिक जीएसटी सुधार से भारत की आंतरिक मांग और घरेलू बाज़ार को नई ताक़त मिलेगी।

आर्थिक दृष्टिकोण से इसे ऐतिहासिक बताते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह सुधार मुद्रास्फीति को कम करेगा और देश की जीडीपी वृद्धि को नई गति देगा। “मोदी सरकार ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि उसके लिए भारत की जनता सबसे पहले है और यही नीति जनता के जीवन में खुशियों का संचार करेगी।”

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : चैंबर ने स्वास्थ्य श्रृंखला के अंतर्गत पालन-पोषण पर कार्यशाला आयोजित की

सूरत : चैंबर ने स्वास्थ्य श्रृंखला के अंतर्गत पालन-पोषण पर कार्यशाला आयोजित की

सूरत : समग्र शहर में गणेश उत्सव को लेकर सुरक्षा के पुख़्ता इंतज़ाम

सूरत : समग्र शहर में गणेश उत्सव को लेकर सुरक्षा के पुख़्ता इंतज़ाम

सूरत : एएमएनएस इंटरनेशनल स्कूल में स्वतंत्रता सप्ताह के उपलक्ष्य में नॉलेज फेस्ट का आयोजन

सूरत : एएमएनएस इंटरनेशनल स्कूल में स्वतंत्रता सप्ताह के उपलक्ष्य में नॉलेज फेस्ट का आयोजन

सूरत : राजेश भारूका आईवीएफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त

सूरत : राजेश भारूका आईवीएफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त