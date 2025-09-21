सूरत : देवसर माता मंदिर में हुआ अनूठा कार्यक्रम “किन्नर का अद्भुत रूप: शिव का साकार स्वरूप”

देवसर माता मंदिर में रविवार को एक प्रेरणादायक और अनूठा सांस्कृतिक कार्यक्रम “किन्नर का अद्भुत रूप: शिव का साकार स्वरूप” आयोजित किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा और संकलन अनीता राठी ने किया, जबकि नृत्य नाटिका का कोरियोग्राफ श्रेया बवेचा ने किया।

इस अवसर पर 30 से अधिक किन्नरों ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। इस प्रस्तुति में शिव और शक्ति के मिलन को दर्शाते हुए यह संदेश दिया गया कि ईश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों को एक ही स्वरूप में समाहित किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में किन्नर समुदाय के प्रति भेदभाव को कम करना और उन्हें मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना था।

दर्शकों ने किन्नरों की कला और प्रस्तुति की खूब सराहना की। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के गणमान्य लोगों ने कहा कि इस तरह की पहल समाज में सद्भाव और आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है।

आयोजन समिति की अध्यक्ष मधू फोफलिया ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि किन्नर समुदाय की प्रतिभा को मंच मिल सके और वे समाज का अभिन्न अंग बन सकें। कार्यक्रम को सफल बनाने में संगीता राठी, अनीता राठी, कविता काबरा, अरुणा काबरा, स्मिता मालपानी, दीपिका बिहानी, कामिनी शर्मा, सरिता गट्टानी, सचिव विमला चांडक और कोषाध्यक्ष किरण भट्टड का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और इसे एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में सराहनीय पहल बताया।