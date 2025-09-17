सूरत : उद्योग-शिक्षा साझेदारी को नई दिशा, चैंबर ऑफ कॉमर्स और सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के बीच समझौता

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी – सूरत और सार्वजनिक यूनिवर्सिटी – सूरत के साथ इंटर्नशिप, उद्योग प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सुविधा और छात्रों के कौशल विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उद्योग जगत से सीधे जोड़ना है, ताकि वे इंटर्नशिप और प्रशिक्षण के माध्यम से वास्तविक कार्यप्रणाली को समझ सकें। इसमें प्रबंधन, विपणन, लेखांकन, उत्पादन प्रक्रिया और व्यावसायिक नियमों का व्यावहारिक अनुभव शामिल होगा। उन्होंने कहा – “यह समझौता शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटने और छात्रों को पेशेवर रूप से सक्षम बनाने का प्रयास है।”

सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी – सूरत और सार्वजनिक यूनिवर्सिटी – सूरत के अध्यक्ष भरतभाई शाह ने कहा कि छात्रों की प्लेसमेंट प्रोफ़ाइल और कौशल सेट चैंबर के साथ साझा किए जाएंगे, जिससे उन्हें सही अवसर आसानी से मिल सकें। इस दिशा में संयुक्त कार्यशालाएँ, प्रमाणन कार्यक्रम, मॉक इंटरव्यू और सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण आयोजित होंगे।

समझौते के अनुसार, चैंबर अपने औद्योगिक सदस्यों के सहयोग से इंटर्नशिप, उद्योग भ्रमण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, भर्ती अभियान, करियर मेले और उद्योग-छात्र संवाद सेमिनार आयोजित करेगा। साथ ही, जॉब फेयर, इनोवेशन शोकेस और करियर कॉन्क्लेव जैसे संयुक्त कार्यक्रम भी होंगे।

इस साझेदारी का उद्देश्य छात्रों को रोजगार के साथ-साथ उद्यमिता के लिए भी तैयार करना है। करियर विकास के लिए आवश्यक गुणों का विकास करना और उद्योग-शिक्षा संबंधों को मजबूत बनाना इसके केंद्र में है।