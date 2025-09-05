सूरत : महापौर, नगर निगम और पुलिस आयुक्त ने पाल आरटीओ की कृत्रिम झील का दौरा किया

सूरत। श्री गणेश उत्सव के अवसर पर स्थापित श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की सुविधा के लिए, सूरत नगर निगम ने विभिन्न जोन क्षेत्रों में कुल 21 कृत्रिम झीलों की योजना बनाई है।

लेकिन वर्तमान में, तापी नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण, मध्य क्षेत्र में डक्का ओवर को बंद कर दिया गया है। डक्का ओवर में विसर्जित की जाने वाली श्री गणेश प्रतिमा को कतारगाम, अठवा और रांदेर जोन क्षेत्रों में कृत्रिम झीलों में विसर्जित करना होगा।

शुक्रवार को महापौर दक्षेश मावाणी, विधायक अरविंद राणा, स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल, नगर निगम आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल, आई.ए.एस. और पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत आई.पी.एस ने रांदेर जोन क्षेत्र में पाल आरटीओ स्थित कृत्रिम झील का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इसके अलावा, सूरत नगर निगम और सूरत सिटी पुलिस ने श्री गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं साथ ही, श्री गणेश प्रतिमा का विसर्जन समय पर पूरा करने के लिए, कल बारिश का अनुमान है, इसलिए गणेश आयोजकों से सूरत नगर निगम और सूरत सिटी पुलिस द्वारा अपील की जाती है कि वे सभी सावधानियां बरतते हुए समय पर निर्धारित स्थान से निकल जाएं।