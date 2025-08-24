सूरत : विश्व जागृति मिशन में बाल संस्कार केंद्र स्थापित

परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के संकल्प, कृपा और प्रेरणा से देशभर में 108 बाल संस्कार केंद्र स्थापित करने की योजना के अंतर्गत विश्व जागृति मिशन, सूरत मंडल ने रविवार शाम 4 बजे नया बाल संस्कार केंद्र शुरू किया। इस अवसर पर 180 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत मंडल के कोषाध्यक्ष अश्विनी अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद वंदना साल्वे ने बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया और अक्षिता अग्रवाल ने योग एवं मेडिटेशन कराया। आचार्य रामकुमार पाठक ने कहा कि “संस्कार शब्द का अर्थ सुधार और शुद्धि है। हमारे आचार-विचार, रुचि और जीवन की बहुमूल्य विशिष्टता का निर्माण संस्कारों से ही होता है।”

आचार्य श्री ने बच्चों को जागरण से लेकर रात तक की दिनचर्या के आदर्श स्वरूप पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने भगवान को धन्यवाद देकर भोजन करने, दादा-दादी का सम्मान करने, गुरुजनों की आज्ञा मानने और भोजन के समय मोबाइल का प्रयोग न करने पर विशेष बल दिया।

कार्यक्रम में बच्चों को सरस्वती मंत्र और गायत्री मंत्र का पाठ कराया गया। बच्चों ने भजन गाए, नृत्य प्रस्तुत किया और यह संकल्प लिया कि वे सीखी बातों को घर पर भी अपनाएंगे। उन्हें नोटबुक, पेन और पेंसिल वितरित की गई। बच्चों और अभिभावकों ने मिलकर अल्पाहार भी किया।

गुजरात की परंपरा को जीवित रखते हुए बच्चों ने गरबा भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ हुआ। इस अवसर पर परिवार जोड़ो टीम दिल्ली का विशेष निर्देशन रहा।

मंडल के प्रधान गोविंद डांगरा, अश्विनी अग्रवाल, किशोर पाटिल, देवदास पाटिल, मधु अग्रवाल, अलका पाठक, रामलाल बघेल, बबलू भाई, लालमोहर नाविक, राजेश भाई सहित अभिभावकगण कार्यक्रम में उपस्थित रहे।