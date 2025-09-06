सूरत : वराछा को-ऑपरेटिव बैंक को SCOBA प्राइड अवॉर्ड

वराछा को-ऑपरेटिव बैंक को दक्षिण गुजरात शहरी सहकारी बैंक संघ लिमिटेड (SCOBA) द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए SCOBA प्राइड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैंक को यह सम्मान संपूर्ण व्यावसायिक वृद्धि व विस्तार, लाभप्रदाता प्रबंधन, जनसंपर्क और सामाजिक गतिविधियों जैसी तीन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्राप्त हुआ।

6 सितंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक के महाप्रबंधक रविशंकर गोडा की उपस्थिति में यह सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर दक्षिण गुजरात के सहकारी क्षेत्र के 200 से अधिक प्रमुख व्यक्ति मौजूद रहे।

वराछा बैंक, जो राज्य का सबसे बड़ा सहकारी बैंक है, ने 30 वर्षों में 28 शाखाओं के साथ 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। समारोह में बैंक के अध्यक्ष भवानभाई नवापरा और प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कानजीभाई भालाला ने रविशंकर गोडा के हाथों पुरस्कार ग्रहण किया।

SCOBA के उपाध्यक्ष कानजीभाई भालाला ने सहकारी बैंकों से साइबर सुरक्षा और आधुनिक प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने का आग्रह किया। वहीं SCOBA अध्यक्ष गौतमभाई व्यास, उपाध्यक्ष देवांगभाई चोकसी और पूर्व अध्यक्ष मुकेशभाई गज्जर सहित अन्य पदाधिकारियों ने वराछा बैंक को बधाई दी।

वराछा बैंक, जिसे बहु-राज्यीय बैंक का दर्जा प्राप्त है, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में भी अग्रणी है। बैंक साइबर अपराध जागरूकता, बचत प्रोत्साहन और विभिन्न सामाजिक अभियानों में सक्रिय रहता है। अध्यक्ष भवानभाई नवापरा ने यह पुरस्कार बैंक के निदेशकों, प्रबंधन मंडल, कर्मचारियों और ग्राहकों को समर्पित करते हुए कहा कि यह सभी की मेहनत और सहयोग का परिणाम है।

त्योहारों के अवसर पर बैंक ने ग्राहकों के लिए विशेष योजनाएँ भी लागू की हैं, जिनमें सहकार समृद्धि बचत योजना (8.21% ब्याज दर) और फेस्टिवल कार लोन* (8.25% से शुरू) शामिल हैं।