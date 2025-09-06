रणतभंवर गणेश परिवार द्वारा प्रसाद एवं सेवा वितरण

सूरत। समस्त भारत सूरत इकाई रणतभंवर गणेश परिवार की ओर से प्रतिवर्ष की परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी गणेश मूर्ति विसर्जन के अवसर पर श्रद्धालुओं और राहगीरों को प्रसाद वितरित किया गया।

इस अवसर पर परिवार द्वारा भटार ब्रेडलाइनर के पास सर्विस रोड पर विशेष सेवा शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धालुओं को 7200 लीटर छाछ, 5100 लीटर जल, 151 किलो पोहा और 400 दर्जन केले का वितरण किया गया।

परिवार के सदस्य अमित रुंगटा ने बताया कि सूरत के गणेश परिवार हर साल मिलकर भक्तों के लिए सेवा शिविर आयोजित करते हैं, ताकि विसर्जन के दौरान आने-जाने वाले सभी श्रद्धालुओं और राहगीरों को प्रसाद एवं ताज़गी मिल सके।

इस अवसर पर श्री गणेश परिवार के सभी नौकर चाकर ने अपनी सेवा का मौका दिया सभी का मै आभार व्यक्त करता हूं।