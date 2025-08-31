सूरत : सीरवी समाज सूरत में प्रतिभा पुरस्कार समारोह संपन्न

सीरवी समाज ट्रस्ट सूरत के 38वें वार्षिक सम्मेलन के उपलक्ष्य में समाज भवन में प्रतिभा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में समाज के 551 होनहार विद्यार्थियों को विभिन्न स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया। इसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर खेलकूद एवं शैक्षणिक उपलब्धियों हासिल करने वाले बच्चों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आईएएस सुनील सोलंकी ने विद्यार्थियों को अपने अनुभव साझा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर पीपी सवानी से गौरव सर, कडोदरा नगर पालिका के पूर्व प्रमुख अंकुर भाई देसाई, एडवोकेट निमेश नायक और पूर्व भाजपा प्रमुख कडोदरा मोहन भाई पटेल ने भी अपने विचार रखते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

समाज के अध्यक्ष हेमाराम पंवार ने सभी का स्वागत किया, जबकि सचिव भंवर लाल भायल ने समाज के उज्ज्वल भविष्य के लिए मेहमानों का आभार जताया। मीडिया प्रभारी पेमाराम सोयल ने बताया कि इस अवसर पर एरिया मेम्बर, महिला मंडल, नवयुवक मंडल, गैर मंडल और स्पोर्ट्स क्लब का भी समाज की ओर से सम्मान किया गया।

संजय राठौड़ ने कहा कि हर वर्ष इसी प्रकार बच्चों को आगे बढ़ाने हेतु समाज के अग्रणी और भामाशाह सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं। इस वर्ष माइको ग्रुप ने पुरस्कार बोली लेकर बच्चों को सम्मानित करने की जिम्मेदारी निभाई। वहीं वरिष्ठ समाजसेवी पुखराज लचेटा ने समाज में गुरुकुल स्थापित करने पर अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व पदाधिकारी, महिला मंडल, नवयुवक मंडल एवं स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई।