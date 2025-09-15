सूरत : मधुसूदन दादू बने लघु उद्योग भारती के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष

अखिल भारतीय लघु उद्योग भारती की वार्षिक आम सभा (एजीएम) हरियाणा के पानीपत में तीन दिवसीय प्रवास के दौरान संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी दो वर्षों के लिए नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में मधुसूदन दादू को राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओमप्रकाश गुप्ता को महामंत्री और नरेश पारीक को संयुक्त महामंत्री नियुक्त किया गया।

एजीएम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर, आरएसएस के सह सरकार्यवाहक डॉ. कृष्ण गोपाल, संगठन महामंत्री प्रकाश गुप्ता और हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सूरत लघु उद्योग भारती की टीम अध्यक्ष विक्रम सिंह शेखावत के नेतृत्व में इस वार्षिक आम सभा में भाग लेने पहुंची। उनके साथ सतीश सवाणी, रामअवतार पारीक, विजय मांगुकिया, रमेश राठी, विनोद सारस्वत, पंकज शर्मा, श्याम तावणीया, बटुक जीवणी और वीरेंद्र राजावत भी प्रवास में शामिल रहे। यह बैठक संगठन के आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना तय करने और लघु उद्योगों के हित में नीतिगत निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।