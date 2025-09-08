लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : गणेश विसर्जन पर पुलिस कर्मियों के सम्मान में मारवाड़ी युवा मंच का सेवा कार्य

कडोदरा पुलिस स्टेशन में 350 फूड पैकेट वितरित, संस्था ने जताया आभार

On
सूरत : गणेश विसर्जन पर पुलिस कर्मियों के सम्मान में मारवाड़ी युवा मंच का सेवा कार्य

सूरत। मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा ने अपनी आनंद योजना के अंतर्गत गणेश विसर्जन (6 सितंबर) के दिन कडोदरा पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच 350 फूड पैकेट वितरित किए।

संस्था की संस्थापक प्रेरणाजी भाऊवाला ने कहा कि पुलिसकर्मी 24 घंटे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज और देश की सेवा करते हैं। ऐसे में संस्था का भी यह दायित्व बनता है कि उनके स्वास्थ्य और समय पर भोजन का ध्यान रखा जाए।

संस्था की अध्यक्षा स्वाति जी चौधरी ने बताया कि यह सेवा कार्य पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से किया गया। उन्होंने कहा – “कडोदरा पुलिस स्टेशन में हमारी टीम ने फूड पैकेट वितरण कर पुलिस परिवार का तहे दिल से आभार प्रकट किया।”

इस कार्यक्रम में संस्था की संस्थापक प्रेरणाजी भाऊवाला, अध्यक्षा स्वाति जी चौधरी, ट्रेज़रर कुसुम जी अग्रवाल और कुसुम जी मित्तल की सक्रिय भागीदारी रही।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

वॉटर एक्सपो में मेडिक्वा हाइड्रोजन जल आयोनाइज़र लॉन्च

वॉटर एक्सपो में मेडिक्वा हाइड्रोजन जल आयोनाइज़र लॉन्च

सूरत : चैंबर ने 'ऑटो एक्सपो 2026' का कर्टेन रेजर समारोह आयोजित

सूरत : चैंबर ने 'ऑटो एक्सपो 2026' का कर्टेन रेजर समारोह आयोजित

सूरत : स्वामी विवेकानंद ब्रिज पर लगा रविवारी बाजार, नगर निगम और पुलिस की लापरवाही से ट्रैफिक जाम

सूरत : स्वामी विवेकानंद ब्रिज पर लगा रविवारी बाजार, नगर निगम और पुलिस की लापरवाही से ट्रैफिक जाम

झारखंड प्रवासी एकता मंच सूरत का गठन

झारखंड प्रवासी एकता मंच सूरत का गठन