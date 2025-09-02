लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : चैंबर ने आयोजित किया स्वास्थ्य सत्र

‘यकृत और जीवन’ विषय पर डॉ. दिवाकर जैन ने दी महत्वपूर्ण जानकारी

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) ने अपनी स्वास्थ्य श्रृंखला के अंतर्गत रविवार, 31 अगस्त 2025 को समृद्धि, नानपुरा में “यकृत और जीवन” विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया। इस अवसर पर शेल्बी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के एचपीबी एवं यकृत प्रत्यारोपण सर्जरी विभाग के प्रमुख व वरिष्ठ सलाहकार डॉ. दिवाकर जैन ने यकृत संबंधी रोगों, उनके लक्षणों, बचाव, उपचार और यकृत प्रत्यारोपण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने और उद्योग जगत के नेताओं व नागरिकों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से चैंबर समय-समय पर ऐसे सत्र आयोजित करता है।

अपने संबोधन में डॉ. जैन ने बताया कि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली, अनियमित खानपान और बढ़ते तनाव के कारण लिवर की बीमारियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। समय पर निदान और सही उपचार से गंभीर स्थितियों से बचा जा सकता है। उन्होंने संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, शराब व तंबाकू से दूरी और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण को लिवर को स्वस्थ रखने की अनिवार्य कुंजी बताया।

इस अवसर पर चैंबर के मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, समूह अध्यक्ष राकेश गांधी, जन स्वास्थ्य समिति के सह-अध्यक्ष डॉ. राजन देसाई, एसजीसीसीआई शिक्षा एवं कौशल विकास केंद्र के अध्यक्ष महेश पमनानी सहित उद्यमी और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन डॉ. राजन देसाई ने किया और धन्यवाद ज्ञापन महेश पमनानी द्वारा किया गया।

