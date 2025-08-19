सूरत : 32 करोड़ की हीरा चोरी में नया मोड़, कंपनी मालिक ही निकला साजिशकर्ता

सूरत। कापोद्रा इलाके में 17 अगस्त की रात को डी.के. एंड संस डायमंड कंपनी में ₹32 करोड़ के हीरे चोरी होने का मामला एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकला है। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कंपनी के मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी ने कर्ज चुकाने के लिए बीमा राशि हासिल करने के उद्देश्य से खुद ही इस चोरी का नाटक रचा था।

पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार चौधरी, उनके दोनों बेटों और ड्राइवर को आरोपी बनाया है।देवेंद्र कुमार चौधरी ने दावा किया था कि चोरों ने गैस कटर से तिजोरी काटकर हीरे और 5 लाख नकद चुरा लिए।

हालांकि, पुलिस को शुरुआत से ही दो बातों पर शक था की चोरों ने कंपनी में घुसने के लिए एक भी ताला नहीं तोड़ा था।मालिक ने घटना से ठीक दस दिन पहले ही अपनी कंपनी का बीमा नवीनीकृत कराया था।

पुलिस जांच में पता चला कि देवेंद्र कुमार चौधरी ने इस फर्जी चोरी की योजना में अपने दोनों बेटों पीयूष और ईशान के साथ-साथ ड्राइवर को भी शामिल किया था। सीसीटीवी फुटेज में एक बेटा चोरी की घटना के दौरान रिक्शे में दिखाई दिया, जबकि दूसरा बेटा घटना के बाद कंपनी में ही मौजूद था।

पुलिस के मुताबिक, चोरी का नाटक करने के लिए पांच लोगों को ₹10 लाख देने का सौदा हुआ था। पांच लाख रुपये उन्हें एडवांस के तौर पर दे दिए गए थे, जबकि बाकी रकम बाद में दी जानी थी।

जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि कंपनी से किसी भी तरह के हीरों की चोरी नहीं हुई है। यह पूरा मामला ₹32.6 करोड़ की बीमा धोखाधड़ी का प्रयास था। तिजोरी बनाने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने जब तिजोरी को खोला, तो उसमें ₹19 लाख के हीरे (बारीक कट्स) मौजूद थे, जिसका मतलब था कि चोरों ने सिर्फ महंगे और मोटे हीरे ले जाने का नाटक किया था।

पिछले 35 वर्षों से सूरत में रह रहे और 20 वर्षों से हीरा कारोबार चला रहे देवेंद्र कुमार चौधरी को सूरत में 'डीके मारवाड़ी' के नाम से जाना जाता है। उनकी कंपनी का सालाना कारोबार लगभग ₹300 करोड़ है और उनका कारोबार मुंबई और विदेशों तक फैला हुआ है।

इतनी बड़ी पहचान के बावजूद, कर्ज चुकाने के लिए इस तरह की साजिश रचने से हीरा उद्योग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल, कापोद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इस बड़े फर्जीवाड़े का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर लिया है।