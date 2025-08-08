सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में नए एमबीए बैच का भव्य स्वागत

सूरत, 8 अगस्त, 2025। भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में नए एमबीए बैच के स्वागत के लिए भव्य ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। 70 से अधिक नए छात्रों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जो नई शैक्षणिक यात्रा की उज्ज्वल शुरुआत का प्रतीक रहा।

मुख्य अतिथि प्रोवोस्ट डॉ. निर्मल शर्मा ने अपने प्रेरक संबोधन में छात्रों को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, नवाचारपूर्ण सोच और आजीवन सीखने की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़कर ही सपनों को साकार किया जा सकता है।

कार्यक्रम में छात्रों को कॉलेज के विजन, मिशन, मूल्यों, एमबीए पाठ्यक्रम संरचना, शिक्षण पद्धति और करियर विकास के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विभागाध्यक्ष श्रीमती डिंपल परमार ने शिक्षा योजना और आगामी शैक्षणिक सत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की।

यह ओरिएंटेशन केवल परिचयात्मक सत्र नहीं, बल्कि एक प्रेरक मंच भी साबित हुआ, जिसने छात्रों में सफल प्रबंधन पेशेवर बनने की ऊर्जा और उत्साह का संचार किया।