सूरत : चैंबर प्रतिनिधिमंडल का चीन दौरा

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष निखिल मद्रासी और उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला ने शंघाई, चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी चाइना इंटरनेशनल सिलाई (स्युईंग) मशीनरी एंड एक्सेसरीज़ शो (CISMA) 2025 का दौरा किया।

शंघाई न्यू इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में आयोजित इस प्रदर्शनी के दौरान दोनों पदाधिकारियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर कपड़ा मशीनरी एवं सहायक उपकरण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संभावित सहयोग पर विस्तार से चर्चा की।

दक्षिण गुजरात को मशीनरी आपूर्ति करने वाली चीनी दाहो कंपनी के प्रबंधक ने प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंधों में सुधार से उद्योग और व्यापार क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने भारत को कपड़ा और परिधान मशीनरी का उभरता हुआ महत्वपूर्ण बाज़ार बताया।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि सूरत सहित दक्षिण गुजरात के उद्योगपतियों के लिए उन्नत तकनीक और मशीनरी को समझने का यह एक बड़ा अवसर है। इस तरह की प्रदर्शनियाँ कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आधुनिक तकनीक अपनाने में मददगार होती हैं।

चैंबर उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला ने इस अवसर पर 9 से 11 जनवरी 2026 को सरसाणा स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाली सिटीमे प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। 15 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लेने में रुचि दिखाई है।