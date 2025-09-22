लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : नवरात्रि के पहले दिन अंबिका निकेतन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़

जय माताजी के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर, विशेष श्रृंगार और धार्मिक अनुष्ठानों की हुई शुरुआत

सूरत। नवरात्रि के पहले दिन सूरत का ऐतिहासिक अंबिका निकेतन मंदिर भक्तों की भीड़ से खचाखच भर गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और मंदिर परिसर “जय माताजी” के जयकारों से गूंज उठा।

माँ जगदम्बा की विशेष पूजा, महाआरती और हवन सहित धार्मिक अनुष्ठानों के साथ नवरात्रि की शुरुआत हुई। लगभग 450 वर्ष पुराने इस मंदिर में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी गुजरात ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे।

नवरात्रि के नौ दिनों तक मंदिर को प्रतिदिन अलग-अलग तरह से सजाया जाएगा और देवी का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर पुजारी मेहता जयदीप ने बताया कि इस बार नवरात्रि सोमवार से शुरू हुई है और माँ अंबा गजराज पर विराजमान होकर गजरूढ़ देवी के रूप में प्रकट हुई हैं।

उन्होंने कहा कि मंदिर के पट खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और अनुमान है कि प्रतिदिन एक लाख से अधिक श्रद्धालु माँ के दर्शन करेंगे। उन्होंने कामना की कि यह नवरात्रि सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बने।

