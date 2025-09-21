लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : गुजरात में देर रात तक गरबा खेलने की अनुमति, हर्ष संघवी ने की घोषणा

गृह राज्य मंत्री ने सूरत से दिया निर्देश; व्यापारियों के लिए नवरात्रि को दिवाली बनाने पर जोर

सूरत । गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने नवरात्रि की पूर्व संध्या पर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस साल गरबा खेलने वाले खिलाड़ी देर रात तक बिना किसी रोक-टोक के गरबा खेल सकेंगे। उन्होंने गुजरात पुलिस को सभी शहरों और जिलों में ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लाखों लोग पूरे मन से माँ अम्बा की भक्ति कर सकें।

हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि नवरात्रि का यह त्योहार छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए दिवाली जैसा हो। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी दिन-रात मेहनत करके छोटे-बड़े सामान बनाते हैं या खाने-पीने के स्टॉल लगाते हैं, उन्हें पूरी तरह से व्यवसाय करने का मौका मिलना चाहिए। इस बार की नवरात्रि को 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्वदेशी' के नारे के साथ मनाए जाने पर भी जोर दिया गया।

गृह राज्य मंत्री ने व्यावसायिक गरबा आयोजकों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आयोजकों को गरबा खेलने आने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा, 'भक्ति में खलल डालने वाले गाने' बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की घटना या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हर्ष संघवी ने विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों से आग्रह किया कि अगर उन्हें किसी भी तरह की समस्या होती है, तो वे तुरंत 112 पर कॉल करें। उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार विशेष व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इन आयोजनों का फायदा न उठा सके।

इस घोषणा से सूरत और पूरे गुजरात के लोगों में नवरात्रि के प्रति उत्साह और भी बढ़ गया है।

